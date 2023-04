Noaptea Muzeelor 2023, se va desfasura in 28 judete din Romania si doua raioane din Republica Moldova.Noaptea Muzeelor - editia a 19-a va avea loc, pe 13 mai, in muzee din Romania si Republica Moldova si va aduce publicului expozitii, interventii culturale si experimente artistice, proiectii, prezentari, spectacole, ateliere, animatii stradale si interioare, concerte sau tururi interactive.Potrivit organizatorilor, anul acesta, in premiera, muzee din Republica Moldova s-au alaturat ... citeste toata stirea