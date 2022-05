Noaptea Muzeelor: ce vei putea vizita in Brasov si nu numai

Brasovenii sunt asteptati la muzeu sambata noapte. Pana in miez de noapte. Si asa cum se intampla in alti ani: fara restrictii, fara masca. In 14 mai, sambata, va fi Noaptea Muzeelor. Editia 2022 a evenimentului aduce un nou obiectiv in circuitul brasovean: Muzeul Amintirilor din Comunism, deschis in centrul orasului, chiar langa Muzeul de Arta, la inceputul lunii aprilie. Il puteti vizita gratuit, intre orele 19.00 si 24.00, dar daca vreti sa gustati din produsele din acea epoca, la cafeneaua ... citeste toata stirea