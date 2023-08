Editia inaugurala a evenimentului "Noaptea Muzeelor la Sate", este organizata in 2 spetembrie a.c., de Parohia "Sfantul Nicolae" si de Centrul Cultural "Sfantul Nicolae" din Sercaia, in parteneriat cu Muzeul de Etnografie Brasov si Muzeul Esarii Fagarasului "Valer Literat" din Fagaras. In cadrul evenimentului, vor avea loc urmatoarele activitati:proiectii de filme documentare cu caracter etnografic, ce vor prezenta patrimoniul cultural din Esara Oltului;O micro-expozitie in cadrul careia Dr. ... citeste toata stirea