13 obiective - cele mai multe in tara - are inscrise judetul Brasov pentru Noaptea muzeelor la sate, care va avea loc in 2 septembrie. Muzee, colectii de arta traditionala, biserici fortificate, dar si o fierarie (Fieraria lui Lazar din Sona) si un serviciu de pompieri (din satul Cobor) sunt cele pe care le puteti vizita in 2 septembrie, conform orarului stabilit pentru fiecare obiectiv. Informatiile necesare le gasiti pe noapteamuzeelor.org.Noaptea Muzeelor la Sate, o premiera la nivel ... citeste toata stirea