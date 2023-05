Noaptea Muzeelor, prilej de relaxare pentru brasoveni si turisti, a fost o buna ocazie si pentru artisti de a fi auziti si vazuti. Cele mai multe emotii le-au avut micii artisti in devenire de la Liceul de Muzica "Tudor Ciortea". "La pachet" cu parintii lor. Ei au sustinut un mic recital la Turnul Artelor, deschis pentru prima data publicului in acest an. Au fost prezenti elevi din mai muste clase, care au cantatg la diverse instrumente. Oana Neacsu a sustinut un recital la chitara. "A fost ... citeste toata stirea