Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a anuntat, vineri la Buzau, ca va incepe, in doua saptamani, un dialog cu procesatorii si retailerii privind limitarea adaosului comercial la noi alimente de baza si in functie de cum vor evolutia discutiile Guvernul va veni cu o completare la aceste produse.El a mai spus ca aceasta completare poate fi sub forma unui acord incheiat cu retailerii.Ministrul Agriculturii vrea un nou acord pentru limitarea adaosului comercial."In doua ... citeste toata stirea