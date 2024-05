Noi detalii in cazul socant de la Scoala din Recea. Ce spun parintii victimelor. Cazul a fost facut public de Monitorul de Fagaras si preluat de presa

Noi detalii in cazul socant de la Scoala Gimnaziala Recea. Agresiunile sexuale de la scoala din Recea au fost filamte de camerele de supraveghere. Patru elevi de clasa a VIII-a sunt acuzati de agresiune sexuala asupra colegilor mai mici, din clasa a V-a, in varsta de 11 ani. Asta chiar daca in scoala sunt profesori supraveghetori. Faptele s-au petrecut in timpul pauzelor si au fost inspirate de un joc de pe o retea de socializare, asa cum sustine directorul scolii, Nelu Avram, acum suspendat ... citește toată știrea