Noi emisiuni de titluri de stat Tezaur. Dobanzile sunt neimpozabile

Ministerul Finantelor a lansat miercuri a patra editie de titluri de stat Tezaur, cu dobanzi neimpozabile de pana la 6,85% pe an.Romanii pot investi in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1 si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,10% si, respectiv, 6,85%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata.De la inceputul acestui an, prin cele 3 emisiuni precedente, investitorii au cumparat titluri de stat Tezaur de peste 3,2 miliarde lei.Titlurile de stat pot ... citește toată știrea