Noi fronturi de lucru pe drumurile judetene din Brasov: Vulcan - Holbav si Budila

Drumul judetean Vulcan - Holbav si podul peste paraul Zizin de la Budila vor intra in scurt timp in reparatii. Pentru cele doua investitii, cu o valoare totala de 25.494.346 lei (cu tot cu TVA), Consiliul Judetean Brasov a finalizat licitatiile, iar in scurt timp va semna contractele de lucrari, procedurile fiind acum in curs de derulare.Dupa ce vor fi semnate contactele cu constructorii, acestia vor incepe etapa de proiectare, iar obiectivul anuntat de presedintele Consiliului Judetean ... citeste toata stirea