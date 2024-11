Noi intalniri SETbv 3.0 la final de noiembrie

Workshopuri, seminare, conferinte si proiectie de film speciale pentru tanara generatie. Le propun cei de la Asociatia District Hub, in al lor Festival Brasov Science, Education & Technology (SETbv), editia a treia.Dialogurile SETbvContinuand o idee concretizata la editia anterioara, organizatorii propun, in 22 noiembrie, de la ora 17:30, la Centrul Cultural Apollonia - Modern (Bd. Grivitei, nr. 65), un dialog despre experientele universitare a patru studenti romani, in care vor fi abordate ... citește toată știrea