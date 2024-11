Noi investitii in caminele studentesti si spatiile universitare din Romania

Peste 70 de milioane de euro vor fi investiti de Ministerul Educatiei in caminele studentesti si spatiile universitare din Romania.Ministerul Educatiei anunta, vineri seara, ca, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in total, 70.303.568 de euro au fost alocati pentru ciminele studentesti, respectiv edificarea unor noi spatii de cazare.Ministerul Educatiei a anuntat vineri finalizarea procesului de evaluare tehnica si financiara in cadrul a doua apeluri de proiecte ... citește toată știrea