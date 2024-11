Noi investitii la Spitalul de Copii. Al 4-lea spital in care se introduce dosarul electronic al pacientului

A fost semnat contractul de finantare a proiectului destinat implementarii tehnologiilor digitale in activitatea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii. Este vorba despre investitii pentru platforme digitale interconectate si echipamente IT pentru implementarea e-Health, in valoare de aproape 6 milioane de lei, finantarea fiind asigurata integral din fonduri prin Planul National de Redresare si Rezilienta.Presedintele Consiliului Judetean Brasov, Todorica Serban, spune ca vor fi ... citește toată știrea