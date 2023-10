Camera Deputatilor a adoptat recent un proiect care aduce schimbari majore Codului penal, vizand in special angajatii din domeniul feroviar care provoaca accidente.Acest proiect vine ca urmare a unui context mai larg, caracterizat de o crestere preocupanta a incidentelor sau accidentelor feroviare in Romania in ultimii ani.In acest sens, legiuitorii au considerat necesar sa ia masuri clare pentru a mentine un nivel inalt de ... citeste toata stirea