Noi modificari in sistemul de pasapoarte pentru sezonul estival 2024

Directia Generala de Pasapoarte anunta modificari legislative in sistemul de pasapoarte pentru sezonul estival 2024.Modificari legislative implementate in sistemul de pasapoarte ca urmare a modificarii si completarii Legii 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate.In scopul organizarii eficiente a vacantelor in contextul sezonului estival, informam cetatenii ca, incepand cu data de 03.07.2024, vor fi implementate noi modificari legislative in sistemul ... citește toată știrea