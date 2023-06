Zilele trecute, la Targu Jiu a avut loc etapa finala a Campionatului de Atletism si Cros al Ministerului Afacerilor Interne. In cadrul acestei competitii, inspector de politie Socu Maria Ilona, in varsta de 27 ani, a reprezentat Inspectoratul de Politie Judetean Brasov si a obtinut primul loc la proba de 60 metri viteza si locul doi la proba de atletism de 2.000 metri.Mai mult, tanara a depasit sfera competitiilor politienesti si a participat la campionatele nationale de atletism.Astfel, in ... citeste toata stirea