Noi proiecte europene prntru Primaria Victoria

Primaria Victoria a depus inca doua proiecte pentru modernizarea urbei in valoare totala de 4,8 milioane de lei, unul la AFM si altul pe POR.,,Am depus la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) proiectul pentru iluminatul public al orasului, insotit de sistemul de telegestiune. Programul de depunere s-a deschis la ora 10.00 in aceasta si s-au epuizat toate fondurile in 7 minute. Orasul Victoria a incarcat documentatia cu succes in minutul 6.46. Prin acest proiect urmarim sa schimbam ... citește toată știrea