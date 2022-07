Noi reguli, de astazi, pentru obtinerea unui bilet de calatorie. Cate ambalaje sunt necesare?

Incepand din prima zi a lunii iulie, cele trei automate PETrica de colectare a recipientelor pentru bauturi, din plastic, metal si sticla, amplasate in Brasov, vor functiona dupa noul regulament aprobat de municipalitate. Acesta prevede majorarea la 50 de unitati a numarului de ambalaje necesar obtinerii a doua calatorii gratuite cu mijloacele de transport in comun din oras."Dupa 10 luni de cand a fost amplasat in Brasov primul automat de colectare care a recompensat fiecare 10 ambalaje ... citeste toata stirea