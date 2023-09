Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va aplica, incepand cu Campania 2023, controlul prin monitorizare("checks by monitoring") a suprafetelor de teren. Statele membre UE au obligatia de a institui si utiliza un sistem de monitorizare (checks by monitoring) a suprafetelor ce trebuie sa fie operational incepand cu1 ianuarie 2023. Sistemul de monitorizare a suprafetelor agricole, care are ca scop verificarea conditiilor de eligibilitate in vederea gestionarii corespunzatoare a ... citeste toata stirea