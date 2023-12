Legea nr. 115/2023 a adus modificari importante pentru proprietarii de locuinte, pe langa scumpirea politei de asigurare obligatorie intrata deja in vigoare.Legea modifica legea privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor sI a intrat in vigoare la data de 11 noiembrie.Astfel, incepand cu aceasta data, orice fel de modificare in cartea funciara, fie ca este vorba de un act de mostenire sau de vanzare-cumparare, este conditionata ... citeste toata stirea