Noi reguli pentru reducerea risipei alimentare. Magazinele, obligate sa vanda la pret redus sau sa doneze alimentele aflate aproape de expirare

Daca pana acum masurile prevazute de Legea privind diminuarea risipei alimentare erau sub forma de recomandari, noul propiect de lege adoptat marti de Camera Deputatilor, ca for decizional, stipuleaza obligatii si sanctiuni pentru operatorii economici, care vor trebui sa puna in aplicare, anual, cel putin doua actiuni de prevenire a acestui fenomen.Potrivit noii legi, ... citește toată știrea