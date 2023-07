Incepand de astazi, 1 iulie, in Bulgaria intra in vigoare noi prevederi privind achizitionarea taxele de drum.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca de la 1 iulie intra in vigoare, in aceasta tara, noile prevederi referitoare la taxele de drum (TOLL) pentru mijloacele de transport marfa si pasageri, relateaza Agerpres.Astfel, pentru mijloacele de transport cu greutate cuprinsa intre 3,5 si 12 ... citeste toata stirea