Astazi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, va anunta ce produse si ce servicii se vor scumpi cel mai mult in tara noastra in perioada urmatoare.In luna iunie a acestui an, rata inflatiei era de 15,1%, mai mica decat in alte state europene, dar cu toate acestea la un maxim istoric al ultimilor 20 de ani. ... citeste toata stirea