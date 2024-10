Noi semafoare, de astazi, in Brasov

Dupa ce la inceputul acestei luni Primaria Brasov a pus in functiune primele 10 semafoare de la trecerile de pietoni de pe mai multe strazi, precum si pe cele de la sensul giratoriu de la Faget, astazi vor fi puse in functiune alte 4 semafoare la trecerile de pietoni, la ,,Onix" si la sensurile giratorii de la ,,Gemenii". Toate aceste sisteme functioneaza cu comanda prin buton.Semafoarele fac parte din proiectul "Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul ... citește toată știrea