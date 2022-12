Noi victime ale infractorilor prin ,,Metoda accidentul". La ce trebuie sa fiti atenti

Infractorii continua, in aceasta perioada, sa faca victime prin ,,Metoda accidentul".Valoarea mare a prejudiciilor, vulnerabilitatea crescuta a unei categorii de varsta in fata acestui tip de inselaciune, cresterea numarului de sesizari privind producerea acestui tip de fapte (fie consumate, fie ramase in faza de tentativa) constituie suficiente motive pentru care trebuie acordata o atentie sporita fiecarui apel telefonic primit si modului de abordare al interlocutorilor. Printr-un apel ... citeste toata stirea