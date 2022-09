Noi vizite ale politistilor in scoli

"Asigurarea unui mediu scolar sigur, protejat de diferitele forme de manifestare ale violentei este o prioritate a Inspectoratului de Politie Judetean Brasov in anul scolar 2022/2023, care organizeaza si desfasoara activitati specifice de informare in unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza judetului", a transmis Nadia Olaru, purtator de cuvant al IPJ Brasov.Primele actiuni in acest sens au avut loc la Scoala Gimnaziala Apata, Scoala Gimnaziala Ormenis, Liceul "Andrei Muresanu" ... citeste toata stirea