Noiembrie este luna filmului documentar

Programul international de distributie alternativa de film documentar KinDok powered by One World Romania se reintoarce la Brasov, la Centrului Multicultural al Universitatii Transilvania, si in fiecare seara de marti a lunii noiembrie, de la ora 18.00, va fi proiectat un film european de non-fictiune, care va fi urmat de o discutie cu invitati si moderatori, experti in varii domenii. Proiectiile incep din 1 noiembrie.Primul titlu este "Evadare" -foto- (titlu in ... citeste toata stirea