Noiembrie, luna filmului documentar la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania

Ca in fiecare toamna din ultimii ani, programul international de distributie alternativa de film documentar KinDok powered by One World Romania se reintoarce la Brasov, la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania.Astfel, in fiecare seara de marti a lunii noiembrie, de la ora 18, va fi proiectat un film european de non-fictiune, care va fi urmat de o discutie cu invitati si moderatori, experti in varii domenii. Proiectiile incep pe 1 noiembrie.Primul titlu este "Evadare" (titlu in ... citeste toata stirea