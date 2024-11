Noile certuri: bazinul de inot din Parcul Tractorul si copacii din beton

Un subiect care a aprins spiritele in sedinta de plen a CL Brasov a fost cel al de amenajare a unei noi baze sportive (cu bazin de inot si patinoar) in Parcul Tractorul. Initiat inca din 2018, proiectul fusese bagat "la sertar" de fosta administratie pe motiv ca ar distruge spatiul verde, desi Agentia pentru Protectia Mediului Brasov a sustinut contrariul. Alesii USR au sustinut in sedinta de plen ca proiectul este inoportun, deoarece s-ar distruge spatiul verde, cu toate ca se va edifica pe un ... citește toată știrea