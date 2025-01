Noile planuri-cadru pentru liceu, din 2026

Noile planuri-cadru pentru liceu ar putea fi implementate din 2026, a anuntat ministrul Educatiei, Daniel David, "dupa ce vor fi gata cu toate etapele lor, cu programe, cu manuale, cu profesori pregatiti". El a sustinut ca se consulta pe proiectele de planuri-cadru pentru liceu cu experti, inclusiv din strainatate, inainte de lansarea lor in dezbatere publica. Intr-o emisiune la Euronews Romania, David a precizat ca abordarea sa va fi una care are la baza expertii in educatie si consultarea ... citește toată știrea