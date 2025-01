Noile planuri cadru pentru liceu, lansate vineri

Ministerul Educatiei va pune in dezbatere publica, vineri, noile Planuri-cadru pentru liceu, a anuntat ministrul de resort, Daniel David. "Stiti, eu nu sunt adeptul de a avea noi discipline si noi materii. Sunt adeptul de a avea teme noi, adapate la dinamica societatii, ca societatea se schimba, apar probleme noi, avem nevoie de teme noi, dar as vedea mai degraba integrate in disciplinele clasice, nu sa dezvoltam noi discipline pentru ca, dupa aceea, tot noi venim si ne plangem ca avem prea ... citește toată știrea