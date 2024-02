Noile reguli privind iluminatul in centrul Brasovului, pe masa consilierilor locali. Proiectul regulamentului nu a fost modificat in urma dezbaterii publice

Zona istorica a Brasovului va fi iluminata dupa noi reguli, un proiect de hotarare in acest sens urmand a fi supusa aprobarii consilierilor locali brasoveni in sedinta de plen din 27 februarie. Noul regulament a fost in dezbatere publica in perioada 15 decembrie 2022 - 10 ianuarie 2023, perioada in care la Primaria Brasov au fost depuse trei trei recomandari de catre persoanele fizice, prin care a fost propusa, printre altele, interzicerea reclamelor luminoase la farmacii (care sunt considerate ... citește toată știrea