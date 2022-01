Noile troleibuze din Brasov au "curatat" aerul orasului cu 3.300 de tone de dioxid de carbon

Dupa autobuzele electrice, pragul de 2 milioane de kilometri parcursi pe strazile Brasovului a fost depasit si de troleibuzele noi, cumparate de Primariei printr-un program cu finantare europeana. Anuntul privind atingerea pragului de 2 milioane de kilometri parcursi de cele 51 de troleibuze noi a fost facut luni, de primarul Brasovului, Allen Coliban. "In termeni de calitate a aerului, cele 2 milioane de kilometri se transpun in 3.300 de tone de dioxid de carbon reduse, 1,5 tone de pulberi in ... citeste toata stirea