Non-stop, cu "decizie la secunda": Dispeceratul traficului din Brasov, pregatit de operationalizare

Inclus in proiectul cu finantare europeana ce vizeaza implementarea unui sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in municipiul Brasov, dispeceratul de pe strada Harmanului va fi operational la finalul acestui an. Anuntul a fost facut de primarul Brasovului, George Scripcaru, dupa ce, marti, 26 noiembrie, a avut o intalnire cu reprezentantii institutiilor de siguranta si ordine publica.Scripcaru: "Speram ca aceste reglaje in urmatoarea perioada sa ne simplifice viata in ... citește toată știrea