Noptile Halloween-ului: doi cu droguri, trei cu "sangele lui Dracula"

In weekendul in care Brasovul a marcat Halloween-ul, cu petreceri la Castelul Bran si nu numai, Politia nu a dus lipsa de "clienti".Astfel, sambata, 2 noiembrie, aproape de miezul noptii(in jurul orei 23:30), in timp ce efectuau serviciul de monitorizare pe DN 73, politistii de la Bran au oprit un autoturism la volanul caruia se afla un barbat "care prezenta indicii specifice consumului de substante interzise". Soferul a fost testat, iar rezultatul a indicat consumul unor substante ... citește toată știrea