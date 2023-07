Norma didactica de predare a profesorilor cu o vechime in invatamant de peste 15 ani si cu gradul didactic I se poate reduce cu doua ore saptamanal, la cerere, fara diminuarea salariului, potrivit noii Legi a invatamantului preuniversitar. In acest sens, cadrele didactice vor face o solicitare adresata directorului de scoala, potrivit Edupedu.ro.Saptamana trecuta, legile Educatiei au fost publicate in Monitorul Oficial si intra in vigoare la 60 de zile, adica pe 2 septembrie, dupa inceperea ... citeste toata stirea