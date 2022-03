Norocul lui Bachus la 1, prostia lui Dionis la 4

Pe (unii) betivi ii apara Bachus, dar nici ulciorul lui Dionis nu merge de multe ori la apa... E si cazul unui sofer, prins beat la volan la 1 noaptea si care nu s-a lasat si si-a mai incercat norocul o data. La 4 dimineata l-a prins iar Politia... si mai beat ca la prima "fiola".Ambele alcoolemii erau sub pragul penal, de 0,40 la mie, dar barbatul s-a ales cu dosar penal pentru ca, la prima oprire, i s-a retinut permisul.In fapt, in noaptea de sambata spre duminica, 12/13 martie, in jurul ... citeste toata stirea