Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul Rutier efecteaza cerceretari, dupa ce un conducator auto, aflat sub influenta alcoolului, a tamponat un alt vehicul, in cursul zilei de luni.Totul s-a petrecut pe strada Independentei, din municipiu. Astfel, din verificarile pe care echipajul de politie sosit la fata locului le-a efectuat, s-a stabilit faptul ca barbatul, de 26 de ani, in timp ce conducea autovehiculul, a lovit frontal un alt autovehiculul, care se afla stationat, ... citeste toata stirea