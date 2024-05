Nota de plata pentru Crosul olimpic de la Brasov: 29.373lei

Crosul Olimpic ce s-a desfasurat sambata, 25 mai, in Centrul istoric al Brasovului a costat 29.373 lei. Mai exact, pentru organizarea evenimentului, Primaria Brasov a semnat un contract in valoare de 26.597 lei, cu firma brasoveana Razvan Stroe Voice Over SRL, care a asigurat sistemul de sonorizare si scena, dar si efectele de lumini. De asemenea, cu firma Creativia Advertising SRL din Brasov a fost semnat un contract in valoare de 2.776 lei (cu TVA), pentru achizitionarea unor bratari de ... citește toată știrea