Consilierii locali brasoveni vor dezbate in sedinta de plen din 29 iunie un proiect de hotarare privind organizarea Forumului Oraselor Verzi, editia 2023, eveniment ce se va desfasura in perioada 4 - 10 septembrie 2023."FOV 2023 va fi un altfel de forum, care va conecta lideri ai oraselor, lideri guvernamentali, experti in politici publice si experti de mediu, toti reuniti sub o misiune comuna: schimbam perspectiva, imbratisam transformarea, alegem actiunea si impreuna acceleram tranzitia ... citeste toata stirea