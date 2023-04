Primaria Brasov va plati 27.247.030 lei Asocierii SC Romfit Grup SRL - SC Har&H SRL pentru lucrarile la sala de sport de la Scoala Gimnaziala nr. 2 din Brasov, suma fiind aprobata de Consiliul Local Brasov in sedinta de plen din 26 aprilie.Este vorba de sala de sport care a starnit discutii publice incinse, parintii elevilor fiind nemultumiti de faptul ca, potrivit proiectului, respectiva sala ar fi trebuit sa fie destinata doar gimnasticii artistice. De altfel, la inceputul acestui an, in ... citeste toata stirea