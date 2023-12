Prin prezenta, va notificam intentia privind intocmirea documentatiei: "PUZ - PARCELARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE", identificata astfel: Mun. Fagaras, str. Soseaua Combinatului, nr. fn, jud. Brasov, Cf nr. 1079615, nr. Cad 107961 - Fagaras, conform Certificatului de urbanism nr. 110 din 24.07.2023, emis de U.A.T. Primaria Mun. Fagaras, cu respectarea legislatiei in vigoare, in calitate de initiatori si beneficiari S.C. RENT CODAIA NNN S.R.L. , adm. Codaia Viorela-Maria.Avand in vedere ca sunteti ... citeste toata stirea