Primul parc din tara pentru mountain bike, cu trasee spectaculoase, destinate atat avansatilor, cat si incepatorilor a fost amenajat in Poiana Brasov. Pentru a facilita accesul iubitorilor acestui sport spre aceste trasee din masivul Postavarul, ce insumeaza 10 km, Primaria are in plan sa doteze unul dintre telescaunele pe care le detine in proprietate cu dispozitive speciale pentru transportul bicicletelor.In total, ar urma sa fie achizitionate 53 de astfel de sisteme care sa fie atasate la ... citeste toata stirea