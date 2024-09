Nou record de adancime in Romania: -801,5 metri, in Piatra Craiului

Cel mai adanc aven din Romania este si mai adanc! Intre 6 si 24 septembrie, in Masivul Piatra Craiului s-a desfasurat tabara de explorare "Grind 2024". In urma taberei de explorare, speologii care au coborat in Avenul de sub Varful Grind au ajuns la adancimea de -801,5 metri. Astfel, a fost actualizat recordul de adancime pentru o pestera din tara. Vechiul record de adancime a fost stabilit anul trecut, in acelasi aven. Atunci, adancimea atinsa a fost de -800 m."Eforturile din tabara din ... citește toată știrea