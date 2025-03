Noua celula a depozitului ecologic de deseuri al Brasovului, la un pas de avizare

Dupa multe luni in care a analizat si a cerut o serie de clarificari, Agentia pentru Protectia Mediului Brasov a publicat pe site-ul institutiei decizia de incadrare pentru amenajarea unei noi celule (Celula nr. 5) la depozitul ecologic de deseuri de la Sacele, administrat de Fin - Eco.Necesitatea declansarii procesului de realizare a Celulei nr. 5 deriva din faptul ca Celula nr. 4 (in care se depoziteaza in prezent) este umpluta in procent de aproximativ 50%, astfel ca in cativa ani aceasta ... citește toată știrea