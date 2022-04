Noua "compostare" la RATBV: Biletul - o data la 50 de minute, abonamentul - in fiecare autobuz

Dupa ce Asociatia Metropolitana de Transport Brasov a anuntat ca de la 1 aprilie se aplica amenzi "nevalidarea titlurilor de calatorie la urcarea mijlocul de transport", in randul unor calatori a aparut confuzia.De exemplu, unul dintre cititorii nostri nu stia daca, la fiecare urcare in autobuz, este obligatorie si scanarea cardului pe care sunt incarcate "bilete", chiar daca in al doilea autobuz se urca in termenul de valabilitate a tichetului de calatorie (50 de minute). ... citeste toata stirea