Noua cresa a Brasovului, tot cu usile inchise

Cresa nr. 10 din Brasov, de pe strada Ioan Popasu, ramane tot cu portile inchise, iar data la care prescolarii pot intra in noile sali nu poate fi anticipata de municipalitatea brasoveana. Proiectul este impotmolit in avize, au explicat marti, 19 martie, reprezentantii Primariei. Mai exact, purtatorul de cuvant al institutiei, Sorin Toarcea, a mentionat ca "toata documentatia este la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre aprobare. Speram ca in urmatoarele zile sa primim raspunsul lor si,