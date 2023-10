Din 16 octombrie, codlenii au o cresa noua, construita de la zero. Unitatea a fost construita pe strada Closca, pe un teren unde se afla si Liceul Teoretic si o scoala gimnaziala si are o capacitate de 100 de locuri. Ceremonia de inaugurare a acesteia s-a desfasurat luni, 16 octombrie, in prezenta reprezentantilor Primariei Codlea, a consilierilor locali, dar si a unor cetateni. Pentru oras a fost un eveniment important, avand in vedere ca, potrivit declaratiei primarului municipiului Codlea, ... citeste toata stirea