Noua din zece angajatori au in plan sa faca angajari pana la finalul anului, iar 50% dintre ei sustin ca salariile si bonusurile pe care le ofera sunt elementele care ii ajuta cel mai mult sa atraga candidati, potrivit unui sondaj realizat de o platforma de recrutare online din Romania."91,2% dintre angajatorii care au participat la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania au declarat ca au in plan sa faca angajari pana la finalul anului. 5,4% spun ca au blocat toate angajarile, in timp ... citeste toata stirea