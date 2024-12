Noua echipa a lui Scripcaru. Cei 5 numiti in functiile cheie

Brasovul are un nou administrator public - Barabas Laszlo.Din aceasta saptamana, Brasovul are un nou administrator public, unul dintre fostii viceprimari ai municipiului in mandatul 2016 -2022, Barabas Laszlo. El a preluat functia de la Adriana Miron, care este de acum noul director general al Agentiei Metropolitane de Dezvoltare Durabila (AMB Brasov) Brasov, functie ocupata anterior de Dragos David. De asemenea, Dragos David a fost inlaturat si de la conducerea Asociatiei de Transport ... citește toată știrea