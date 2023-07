Noua fatada a Muzeului de Arta a fost inaugurata oficial, vineri seara, prin doua evenimente speciale. Conducerea institutiei a invitat 5 artisti care au transformat, pentru cateva ore, muzeul in atelier de creatie, ei realizand o lucrare in cadrul proiectului Re: Imagine. "Re: Imagine este un proiect care a debutat in februarie 2023, din dorinta de a aduce in atentia publicului patrimoniul orasului Brasov si modul in care artistii vad si simt acest patrimoniu, pentru ca vorbim atat de cladiri ... citeste toata stirea